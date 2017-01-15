ООН отчиталась о предоставленной жителям Алеппо гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Детский фонд ООН помог обеспечить водой 700 тыс. жителей Алеппо, а Управление верховного комиссара по делам беженцев занимается утеплением центров размещения беженцев в округе Джибрин и доставляет хозтовары десяткам тысяч людей. Об этом говорится в опубликованном в субботу отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, посвященной ситуации в Алеппо, передает УНН.
ЮНИСЕФ продолжила поставлять топливо для насосных станций и вспомогательных электрогенераторов на 200 глубоководных колодцах, что позволило обеспечить доступ к воде для 700 000 человек в Алеппо (400000 через водопроводную сеть и 300000 с помощью подвоза воды на автоцистернах)", - говорится в документе.
В дополнение к этому Детский фонд ООН помог установить резервуары для воды во временных убежищах в округах Джибрин, Ханнан, Эс-Саххур, Мардж и Эль-Хамдания, а также регулярно ремонтирует водопроводные сети в ряде районов города.
Согласно отчету, гигиенические наборы были распределены среди 95 тыс. человек, еще 11 тыс. Комплекты переданы местным неправительственным организациям для раздачи жителям пострадавших районов города. В общей сложности шесть местных НПО также получили лекарства и медикаменты, рассчитанные на 80 тыс. пациентов. Почти 16 тыс. детей, беременных и кормящих женщин прошли проверку на недостаточность питания; у 130 малышей было обнаружено серьезное истощение. Для контроля за ситуацией с питанием в Восточном Алеппо были развернуты команды специалистов, отмечается в докладе.
В центрах временного размещения беженцев в Джибрине ЕУВКБ утепляет помещения, в которых проживают в общей сложности около пяти тысяч человек. Туда доставлены 600 обогревателей, ремонтируются окна, готовится распределение ковров и утепленных занавесок. По состоянию на 11 января, УВКБ также предоставила более 103 тысяч жителей Алеппо матрасы, спальные мешки, теплые одеяла и одежду, резиновые сапоги, кухонные наборы, канистры с горючим и предметы гигиены. В западных кварталах Датский совет по делам беженцев восстанавливает 176 единиц жилья; работы планируется завершить к середине февраля.
"Прошел месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению", - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Как подчеркивается в докладе УКГВ, на данный момент ООН и ее партнеры имеют доступ практически во все районы Восточного Алеппо, за исключением Шейх-Саид, где продолжают работу саперы.