ООН відзвітувала про надану жителям Алеппо гуманітарну допомогу

"ЮНІСЕФ продовжила постачати пальне для насосних станцій і допоміжних електрогенераторів на 200 глибоководних колодязях, що дозволило забезпечити доступ до води для 700 тисяч чоловік в Алеппо (400 тисяч через водопровідну мережу і 300 тисяч допомогою підвозу води на автоцистернах)", - йдеться в документі.

В додаток до цього Дитячий фонд ООН допоміг встановити резервуари для води у тимчасових притулках в округах Джібрін, Ханнано, Ес-Саххур, Мардж і Ель-Хамдания, а також регулярно ремонтує водопровідні мережі в ряді районів міста.

Згідно зі звітом, гігієнічні набори були розподілені серед 95 тис. осіб, ще 11 тис. комплектів передані місцевим неурядовим організаціям для роздачі жителям постраждалих районів міста. У загальній складності шість місцевих НУО також отримали ліки і медикаменти, розраховані на 80 тис. пацієнтів. Майже 16 тис. дітей, вагітних і годуючих жінок пройшли перевірку на недостатність харчування; у 130 малюків було виявлено серйозне виснаження. Для контролю за ситуацією з харчуванням у Східному Алеппо були розгорнуті команди фахівців, наголошується в доповіді

В центрах тимчасового розміщення біженців у Джибрине УВКБ утеплює приміщення, в яких проживають в цілому близько п'яти тисяч чоловік. Туди доставлені 600 обігрівачів, ремонтуються вікна, готується розподіл килимів і утеплених фіранок. Станом на 11 січня, УВКБ також надала понад 103 тисяч жителів Алеппо матраци, спальні мішки, теплі ковдри та одяг, гумові чоботи, кухонні набори, каністри з пальним і предмети гігієни. В західних кварталах Данська рада у справах біженців відновлює 176 одиниць житла; роботи планується завершити до середини лютого.

"Минув місяць після звільнення Алеппо. Однак з боку міжнародних гуманітарних організацій так і не виявляється реальна допомога мирному населенню", - заявив офіційний представник військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков.

Як підкреслюється в доповіді УКГП, на даний момент ООН та її партнери мають доступ практично у всі райони Східного Алеппо, за винятком Шейх-Саїду, де продовжують роботу сапери.