ООН: отношения между Россией и США напоминают “холодную войну”
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает эпоху холодной войны, однако современная ситуация имеет две особенности. Об этом говориться в обнародованном пресс-службой ООН заявлении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает УНН.
“Во времена холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали полным контролем в соответствующих частях света, — сказал глава он. — Сегодня существует еще несколько относительно независимых сторон, которые играют важную роль в конфликтах”.
По словам Генсека, еще одной особенностью нынешней ситуации является отсутствие механизмов по предотвращению эскалации напряженности в тех случаях, когда возникают такие инциденты.
“Эти механизмы были ликвидированы, поскольку люди думали, что холодная война осталась позади, и в этих мерах предосторожности больше нет необходимости”, — подчеркнул Гутерриш.
По мнению главы ООН, настало время восстановить механизмы, которые гарантировали бы эффективное общение и обеспечивали возможность предотвратить эскалацию.