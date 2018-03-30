ООН: відносини між Росією і США нагадують "холодну війну"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Стан відносин між США і Росією викликає глибоку заклопотаність і все більше нагадує епоху холодної війни, проте сучасна ситуація має дві особливості. Про це говориться в оприлюдненому прес-службою ООН заяві Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передає УНН.
"За часів холодної війни в світі були дві супердержави, які мали повним контролем у відповідних частинах світу, - сказав глава він. - Сьогодні існує ще кілька відносно незалежних сторін, які відіграють важливу роль в конфліктах ".
За словами Генсека, ще однією особливістю нинішньої ситуації є відсутність механізмів щодо запобігання ескалації напруженості в тих випадках, коли виникають такі інциденти.
"Ці механізми були ліквідовані, оскільки люди думали, що холодна війна залишилася позаду, і в цих запобіжні заходи більше немає необхідності", - підкреслив Гутерріш.
На думку глави ООН, настав час відновити механізми, які гарантували б ефективне спілкування та забезпечували можливість запобігти ескалації.