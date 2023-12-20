ООН выделит $10 млн на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделит 10 миллионов долларов на компенсации расходов на жилье вынужденных переселенцев. Деньги реализуют в рамках правительственной программы "Приют". Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции, передает УНН.

19 декабря 2023 года между Минреинтеграции и Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) было подписано соглашение о реализации программы "Приют". Согласно этому документу УВКБ ООН выделит около 10 миллионов долларов для предоставления денежной поддержки владельцам жилья, которые безвозмездно размещают у себя внутренне перемещенных лиц. - сообщили в министерстве.

Детали

Согласно данным пресс-службы Минреинтеграции это соглашение подписали Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук и Представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

Подписание этого Соглашения - убедительное свидетельство того, что наши международные партнеры будут поддерживать Украину и в дальнейшем. Я искренне благодарю УВКБ ООН за выделение финансирования на продолжение реализации проекта "Приют". Таким образом, внутренние переселенцы смогут воспользоваться временным бесплатным жильем по этой программе и в следующем году. Эта помощь является проявлением человечности и настоящего партнерства. - сказала Ирина Верещук.

Сотрудничество между УВКБ ООН и Минреинтеграции по поддержке программы "Приют" является свидетельством нашего стремления помогать решать многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются люди, пострадавшие от войны, включая внутренне перемещенных лиц в пределах Украины. ... Учитывая критическую важность этой программы для возможности перемещенных лиц найти жилье и почувствовать солидарность, которую проявляют семьи, щедро открывшие свои дома, мы рады поддержать программу "Приют" и в 2024 году. - отметила Каролина Линдхольм Биллинг.

Биллинг также напомнила, как в 2022 году УВКБ ООН также поддержало около 40 тысяч домохозяйств в рамках программы "Приют".

Программа "Приют" - это крупнейший социальный проект, основанный неравнодушными украинцами, по предоставлению бесплатного жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине, который сейчас работает.

Реализацию этого проекта Правительство поручило Минреинтеграции. По подсчетам профильного министерства, в рамках этой программы жильем воспользовались 3,7 миллиона внутренних переселенцев. Владельцам домохозяйств, которые приютили ВПЛ, государство выплатило компенсаций на общую сумму 2,6 миллиарда гривен.

Дополнительно

Агентство ООН по делам беженцев работает в более чем 130 странах, защищая людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, конфликтов и преследования. В 2022 году Агентство и его партнеры охватили помощью более чем чем 4,3 миллиона человек в Украине. По состоянию на конец ноября 2023 года - более 2,5 миллиона человек.