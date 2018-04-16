ООН: в половине стран мира нет всеобщего начального образования

"В половине стран мира нет всеобщего начального образования. По оценкам ЮНИСЕФ, если бы все дети умели читать, то сегодня количество людей, живущих в крайней нищете, было бы меньше на 191 миллион человек - это численность населения Великобритании, Италии и Испании вместе взятых", - говорится в сообщении.

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Напомним, во всех школах Турции вводится факультативное изучение украинского языка. Соответствующее постановление кабинета министров Турции было подписано и опубликовано 11 апреля. В нем говорится также и о том, что наравне с украинским будет также изучаться и болгарский язык.

В половине стран мира нет всеобщего начального образования. По оценкам ЮНИСЕФ, если бы все дети умели читать, то сегодня количество людей, живущих в крайней нищете, было бы меньше на 191 миллион человек - это численность населения Великобритании, Италии и Испании вместе взятых pic.twitter.com/3k0crFAmbq