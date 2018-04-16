ООН: у половини країн світу немає загальної початкової освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У половини країн світу немає загальної початкової освіти. Про це повідомляється в офіційному Twitter, передає УНН.
"У половини країн світу немає загальної початкової освіти. За оцінками ЮНІСЕФ, якби всі діти вміли читати, то сьогодні кількість людей, що живуть за межею бідності, було б менше на 191 мільйон осіб - це чисельність населення Великої Британії, Італії та Іспанії разом узятих", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у всіх школах Туреччини вводиться факультативне вивчення української мови. Відповідна постанова кабінету міністрів Туреччини була підписана і опублікована 11 квітня. У ній йдеться також і про те, що нарівні з українською буде також вивчатися і болгарська мова.
У половині країн світу немає загальної початкової освіти. За оцінками ЮНІСЕФ, якби всі діти вміли читати, то сьогодні кількість людей, що живуть у крайній убогості, було б менше на 191 мільйон чоловік - це чисельність населення Великобританії, Італії та Іспанії разом узятих pic.twitter.com/3k0crFAmbq- ООН (@UnitedNationsRU) 16 квітня 2018 р.