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ООН: в Ливии боевые дроны впервые автономно атаковали людей

Киев • УНН

 • 28472 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Боевые летательные аппараты, возможно, впервые в полностью автономном режиме, то есть без участия человека, выследили и атаковали людей во время войны в Ливии в 2020 году. Об этом говорится в докладе экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии, передает УНН.

ООН: в Ливии боевые дроны впервые автономно атаковали людей

Детали

Боевые дроны, такие как квадрокоптеры-камикадзе Kargu-2 турецкой компании STM, атаковали отступающих солдат фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией.

“Смертоносные автономные системы вооружений были запрограммированы на поражение целей, не требующее связи между оператором и боеприпасами: по сути, это было полноценное применение механизма автономного режима наведения”, — сказано в докладе.

Авторы отчета не представили полную информацию об инциденте, произошедшем в Ливии. Неясно, были ли жертвы в результате атаки дронов.

Если подтвердится, что дроны убили людей, это будет первый случай использования автономного оружия на основе искусственного интеллекта для убийства, считает Зак Калленборн, специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики. Он считает, что атака в Ливии — “новая глава в автономном оружии, в которой его используют для нападений и убийств людей”.

Контекст

В ходе недавних конфликтов между Азербайджаном и Арменией, а также в Секторе Газа широко использовали боевые дроны разных видов.

Ситуация в Ливии

В октябре 2020 года представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали соглашение “о постоянном прекращении огня” в этой стране.

Переговоры в Женеве в формате совместной военной комиссии проходили с 19 по 23 октября. Исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава Миссии данной всемирной организации по поддержке в этой стране (МООНПЛ) Стефани Уильямс 21 октября 2020 года сообщила, что стороны “согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии”. Кроме того, по ее словам, достигнута договоренность “об открытии воздушных путей в Ливии” и, в частности, о “полетах в административную столицу южного региона — Сабху”. Кроме того, должно возобновиться регулярное воздушное сообщение между Триполи и Бенгази. Военные представители сторон конфликта также договорились способствовать спокойной ситуации на передовой и избегать эскалации, поддерживать усилия советов старейшин по обмену пленными, работать напрямую с представителями национальных нефтяных корпораций, чтобы вновь начать добычу нефти.

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