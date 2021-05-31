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ООН: у Лівії бойові дрони вперше автономно атакували людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Бойові літаки, можливо, вперше в повністю автономному режимі, тобто без участі людини, вистежили і атакували людей під час війни в Лівії в 2020 році. Про це йдеться в доповіді експертної групи Ради Безпеки ООН по Лівії, передає УНН.

ООН: у Лівії бойові дрони вперше автономно атакували людей

Деталі

Бойові дрони, такі як квадрокоптера-камікадзе Kargu-2 турецької компанії STM, атакували відступаючих солдатів фельдмаршала Халіфи Хафтара, командувача Лівійської національної армією.

“Смертоносні автономні системи озброєнь були запрограмовані на поразку цілей, що не вимагає зв’язку між оператором та боєприпасами: по суті, це було повноцінне застосування механізму автономного режиму наведення”, — сказано в доповіді.

Автори звіту не представили повну інформацію про інцидент, що стався в Лівії. Неясно, чи були жертви в результаті атаки дронів.

Якщо підтвердиться, що дрони вбили людей, це буде перший випадок використання автономної зброї на основі штучного інтелекту для вбивства, вважає Зак Калленборн, фахівець Національного консорціуму з вивчення тероризму та антитерористичної політики. Він вважає, що атака в Лівії — “нова глава в автономній зброї, в якій його використовують для нападів і вбивств людей”.

Контекст

В ході недавніх конфліктів між Азербайджаном і Вірменією, а також в Секторі Газа широко використовували бойові дрони різних видів.

Ситуація в Лівії

У жовтні 2020 року представники протиборчих сторін лівійського конфлікту підписали угоду “про постійне припинення вогню” в цій країні.

Переговори в Женеві в форматі спільної військової комісії проходили з 19 по 23 жовтня. Виконуюча обов’язки спецпосланця генсека ООН по Лівії і глава Місії даної всесвітньої організації з підтримки в цій країні (МООНПЛ) Стефані Вільямс 21 жовтня 2020 року повідомила, що сторони “погодилися відкрити всі наземні дороги, які з’єднують всі регіони і міста в Лівії”. Крім того, за її словами, досягнута домовленість “про відкриття повітряних шляхів в Лівії” і, зокрема, про “польоти в адміністративну столицю південного регіону — Сабха”. Крім того, має відновитися регулярне повітряне сполучення між Тріполі і Бенгазі. Військові представники сторін конфлікту також домовилися сприяти спокійній ситуації на передовій і уникати ескалації, підтримувати зусилля рад старійшин з обміну полоненими, працювати безпосередньо з представниками національних нафтових корпорацій, щоб знову почати видобуток нафти.

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