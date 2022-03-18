ООН и партнеры завершили первый конвой с гуманитарной помощью в Сумы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Организация Объединенных Наций в пятницу сообщила, что вместе со своими партнерами в Украине завершила первую колонну гуманитарной помощи в город Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"130 Тонн необходимой помощи включают медицинские товары, воду в бутылках, готовые блюда и консервы, которые непосредственно помогут около 35 000 людям. Кроме этих вещей, колонна привезла оборудование для ремонта систем водоснабжения, чтобы помочь 50 000 людям", - заявил кризисный координатор ООН в Украине Амин Авад.
Поставку обеспечина Всемирной продовольственной программой, Агентством ООН по делам беженцев, Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН, а также неправительственной организацией People in Need, говорится в сообщении.
"Мы рассчитываем на постоянное сотрудничество всех сторон, поскольку Организация Объединенных Наций и наши гуманитарные партнеры расширяют нашу операцию по оказанию помощи, чтобы реагировать на серьезный гуманитарный кризис, вызванный этой войной. Мы здесь, чтобы помочь наиболее уязвимым гражданским лицам, которые попали в боевые действия, где бы ни были они в Украине. Для этого нам нужен беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ", - добавил Авад.
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