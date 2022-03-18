ООН и партнеры завершили первый конвой с гуманитарной помощью в Сумы

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"130 Тонн необходимой помощи включают медицинские товары, воду в бутылках, готовые блюда и консервы, которые непосредственно помогут около 35 000 людям. Кроме этих вещей, колонна привезла оборудование для ремонта систем водоснабжения, чтобы помочь 50 000 людям", - заявил кризисный координатор ООН в Украине Амин Авад.

Поставку обеспечина Всемирной продовольственной программой, Агентством ООН по делам беженцев, Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН, а также неправительственной организацией People in Need, говорится в сообщении.

"Мы рассчитываем на постоянное сотрудничество всех сторон, поскольку Организация Объединенных Наций и наши гуманитарные партнеры расширяют нашу операцию по оказанию помощи, чтобы реагировать на серьезный гуманитарный кризис, вызванный этой войной. Мы здесь, чтобы помочь наиболее уязвимым гражданским лицам, которые попали в боевые действия, где бы ни были они в Украине. Для этого нам нужен беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ", - добавил Авад.

Напомним

Молоко, детское питание, мясо: как украинский бизнес сплотился ради победы в войне.