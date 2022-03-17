Молоко, дитяче харчування, м’ясо: як український бізнес згуртувався задля перемоги у війні

М’ясо

Найбільший в Україні виробник курятини - компанія МХП - з початку війни видала вже безкоштовної продукції на суму понад 390 млн грн (6500 тонн).

МХП та Благодійний фонд «МХП – Громаді» передають благодійну продукцію ЗСУ, поліції й територіальній обороні в гарячих точках країни, лікарням, пологовим та дитячим будинкам, центрам для літніх людей, населенню в критичній ситуації та громадянам, які змушені були залишити свої домівки. Їхні водії прориваються в міста, які постійно знаходяться під обстрілами (зокрема, в Суми і Харків) і завозять туди гуманітарну допомогу.

«Наші працівники змінюють свої "мирні" професії й стають вантажниками, експедиторами, фасувальниками, опрацьовують заявки, координують допомогу на місцях. Долучаються й волонтери, яким ми надзвичайно вдячні за небайдужі серця й готовність допомагати. Ми розуміємо, наскільки зараз важлива їжа. І робимо й будемо робити все, щоб її було достатньо у кожного українця», - розповідають в МХП.

Засновник і CEO компанії Юрій Косюк залишається в Україні і весь час знаходиться у виробничих цехах.

Гуманітарною допомогою займаються також колеги МХП - «Птахокомплекс Губин» (входить до складу агропромгрупи «Пан Курчак») та Володимир-Волинська птахофабрика.

В агропромгрупі «Пан Курчак» розповіли УНН, що з перших днів війни вони організували пункти з гарячими напоями та бутербродами для жінок та дітей, які очікували черги на митних переходах Устилуг та Угринів. Крім того, «Пан Курчак» надав Харківській та Київській військовим адміністраціям два 20-тонних автомобілі з курячою продукції. Ще 20 тонн курячої продукції та 20 тонн ковбасних виробів «Пан Курчак» передав Волинській військовій адміністраціїю Через благодійний фонд "ВЕЛНЕС". 10 тонн гуманітарного вантажу «Пан Курчак» завіз з Італії.

«Від початку бойових дій «Птахокомплекс Губин» надав благодійну допомогу продукції м’яса птиці громадянам, військовим частинам ЗСУ, ДПСУ, територіальній обороні, уразливим верствам населення та іншим в об’ємі 54,73 тонн загальною вартістю 2,95 млн грн», - уточнили в компанії.

Своєю чергою, «Володимир-Волинська птахофабрика» повідомила, що допомагає українцям курятиною, військовим транспортом, спецтехнікою, гуманітарною допомогою, принтерами, канцтоварами. Серед іншого Володимир- Волинська птахофабрика передала вагон курятини для найбільш постраждалих регіонів держави.

Соки та дитяче харчування

Чималу підтримку співвітчизникам надає «Одеський консервний завод дитячого харчування» (соки «Наш Сік», «Jaffa», рослинне молоко Vega Milk, дитяче харчування «Чудо-Чадо»). Компанія допомагає українцям комплексно, залежно від запиту, продукції в наявності та логістичних можливостей ОКЗДХ в теперішніх умовах.

«Ми завжди підтримували молодь та літніх людей. З перших днів війни ми безкоштовно надаємо готову продукцію, насамперед, дитяче харчування, у якому є велика потреба у дітей, що знаходяться у бомбосховищах. Перенаправляємо нашу продукцію гуманітарною допомогою в окуповані міста. Соки «Jaffa» та «Наш Сік» передаємо волонтерам, рослинне молоко «Vega Milk» направляємо до польових кухонь та для приготування теплих страв тим діткам, яких евакуювали до санаторіїв Одеси з інших регіонів», - розповіли у компанії.

До прикладу, нещодавно ОКЗДХ передав для Одеської міської клінічної лікарні №11 понад тисячу упаковок яблучно-виноградного нектару «Наш Сік», більше ніж 2 тис. упаковок соків «Jaffa» та рослинного молока гречаного «Дитячому спеціалізованому санаторію «ЛЮСТДОРФ», більше ніж 1,5 тисячі порційних смузі «Jaffa» для громадських організацій міста Одеси та близько тисячі упаковок молока для польових кухонь.

«Одеський консервний завод дитячого харчування робить все можливе, аби допомогти дітям. Ми маємо довгу історію та не можемо залишитися осторонь поточних подій», - додають в ОКЗДХ.

Молочні продукти

Не лишилася осторонь і група компаній «Молочний альянс», яка допомагає армії, відділам територіальної оборони та соціальній сфері з 2014 року.

«Підприємства «Молочного альянсу» щомісяця надають продукцію для захисників, яку волонтери оперативно доставляють на передову», - розповіли в компанії.