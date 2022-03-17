Молоко, детское питание, мясо: как украинский бизнес сплотился ради победы в войне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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Мясо

Крупнейший в Украине производитель курятины - компания МХП - с начала войны выдала уже бесплатной продукции на сумму более 390 млн грн (6500 тонн).

МХП и Благотворительный фонд "МХП - Общине" передают благотворительную продукцию ВСУ, полиции и территориальной обороне в горячих точках страны, больницам, родильным и детским домам, центрам для пожилых людей, населению в критической ситуации и гражданам, которые вынуждены были покинуть свои дома. Их водители прорываются в города, которые постоянно находятся под обстрелами (в частности, в Сумы и Харьков) и завозят туда гуманитарную помощь.

"Наши работники меняют свои "мирные" профессии и становятся грузчиками, экспедиторами, фасовщиками, прорабатывают заявки, координируют помощь на местах. Приобщаются и волонтеры, которым мы чрезвычайно благодарны за неравнодушные сердца и готовность помогать. Мы понимаем, насколько сейчас важна еда. И делаем и будем делать все, чтобы ее было достаточно у каждого украинца", - рассказывают в МХП.

Основатель и CEO компании Юрий Косюк остается в Украине и все время находится в производственных цехах.

Гуманитарной помощью занимаются также коллеги МХП - "Птицекомплекс Губин" (входит в состав агропромгруппы "Пан Курчак") и Владимир-Волынская птицефабрика.

В агропромгруппе "Пан Курчак" рассказали УНН, что с первых дней войны они организовали пункты с горячими напитками и бутербродами для женщин и детей, которые ожидали очереди на таможенных переходах Устилуг и Угринов. Кроме того, "Пан Курчак" предоставил Харьковской и Киевской военным администрациям два 20-тонных автомобиля с куриной продукцией. Еще 20 тонн куриной продукции и 20 тонн колбасных изделий "Пан Курчак" передал Волынской военной администрации через благотворительный фонд "ВЕЛНЕС". 10 тонн гуманитарного груза "Пан Курчак" завез из Италии.

"От начала боевых действий "Птицекомплекс Губин" оказал благотворительную помощь продукцией мяса птицы гражданам, воинским частям ВСУ, ГПСУ, территориальной обороне, уязвимым слоям населения и другим в размере 54,73 тонн общей стоимостью 2,95 млн грн", - уточнили в компании.

В свою очередь, "Владимир-Волынская птицефабрика" сообщила, что помогает украинцам курятиной, военным транспортом, спецтехникой, гуманитарной помощью, принтерами, канцтоварами. Среди прочего Владимир-Волынская птицефабрика передала вагон курятины для наиболее пострадавших регионов государства.

Соки и детское питание

Немалую поддержку соотечественникам предоставляет "Одесский консервный завод детского питания" (соки "Наш Сок", Jaffa, растительное молоко Vega Milk, детское питание "Чудо-Чадо"). Компания помогает украинцам комплексно, в зависимости от запроса, продукции в наличии и логистических возможностей ОКЗДП в нынешних условиях.

"Мы всегда поддерживали молодежь и пожилых людей. С первых дней войны мы бесплатно предоставляем готовую продукцию, прежде всего, детское питание, в котором есть большая потребность у детей, что находятся в бомбоубежищах. Перенаправляем нашу продукцию гуманитарной помощью в оккупированные города. Соки "Jaffa" и "Наш Сок" передаем волонтерам, растительное молоко "Vega Milk" направляем в полевые кухни и для приготовления теплых блюд тем детям, которых эвакуировали в санатории Одессы из других регионов", - рассказали в компании.

К примеру, недавно ОКЗДП передал для Одесской городской клинической больницы №11 более тысячи упаковок яблочно-виноградного нектара "Наш Сок", более 2 тыс. упаковок соков Jaffa и растительного молока гречневого "Детскому специализированному санаторию "ЛЮСТДОРФ", более чем 1,5 тысячи порционных смузи Jaffa для общественных организаций города Одессы и около тысячи упаковок молока для полевых кухонь.

"Одесский консервный завод детского питания делает все возможное, чтобы помочь детям. Мы имеем долгую историю и не можем остаться в стороне от текущих событий", - добавляют в ОКЗДП.

Молочные продукты

Не осталась в стороне и группа компаний "Молочный альянс", которая помогает армии, отделам по территориальной обороне и социальной сфере с 2014 года.

"Предприятия "Молочного альянса" ежемесячно предоставляют продукцию для защитников, которую волонтеры оперативно доставляют на передовую", - рассказали в компании.

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