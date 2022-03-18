ООН та партнери завершили перший конвой із гуманітарною допомогою до Сум

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"130 тонн необхідної допомоги включають медичні товари, воду в пляшках, готові страви та консерви, які безпосередньо допоможуть близько 35 000 людям. Крім цих речей, колона привезла обладнання для ремонту систем водопостачання, щоб допомогти 50 000 людям", – заявив кризовий координатор ООН в Україні Амін Авад.

Постачання забезпечені Всесвітньою продовольчою програмою, Агентством ООН у справах біженців, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ООН, а також неурядовою організацією People in Need, йдеться у повідомленні.

"Ми розраховуємо на постійну співпрацю всіх сторін, оскільки Організація Об'єднаних Націй і наші гуманітарні партнери розширюють нашу операцію з надання допомоги, щоб реагувати на серйозну гуманітарну кризу, спричинену цією війною. Ми тут, щоб допомогти найбільш вразливим цивільним особам, які потрапили в бойові дії, де б не були вони в Україні. Для цього нам потрібен безперешкодний і постійний гуманітарний доступ", - додав Авад.

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