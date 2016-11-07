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15 марта, 19:03 • 112770 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159657 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133736 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126544 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110502 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104315 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100659 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ООН расследует гибель десятков гражданских лиц в результате авиаударов в Афганистане

ООН расследует гибель десятков гражданских лиц в результате авиаударов в Афганистане

Киев • УНН

 • 7061 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Воздушные удары США на севере Афганистана, которые повлекли гибель десятков гражданских лиц, теперь будет расследовать ООН, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Потери среди гражданских лиц недопустимы и подрывают усилия для укрепления мира и стабильности в Афганистане", - заявил спецпредставитель Генсека ООН и руководитель миссии в Афганистане Тадамичи Ямамото.

Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила о 19 раненых, и примерно 32 погибших в районе Буз-и-Кандагаре в провинции Кундуз. Большую часть жертв составляли женщины и дети.

Напомним, 5 ноября военные США признали, что их воздушные удары привели к многочисленным жертвам среди населения и требуют расследования.

Как сообщал УНН, 4 человека погибли в результате теракта в Афганистане.

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