ООН расследует гибель десятков гражданских лиц в результате авиаударов в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Воздушные удары США на севере Афганистана, которые повлекли гибель десятков гражданских лиц, теперь будет расследовать ООН, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Потери среди гражданских лиц недопустимы и подрывают усилия для укрепления мира и стабильности в Афганистане", - заявил спецпредставитель Генсека ООН и руководитель миссии в Афганистане Тадамичи Ямамото.
Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила о 19 раненых, и примерно 32 погибших в районе Буз-и-Кандагаре в провинции Кундуз. Большую часть жертв составляли женщины и дети.
Напомним, 5 ноября военные США признали, что их воздушные удары привели к многочисленным жертвам среди населения и требуют расследования.
Как сообщал УНН, 4 человека погибли в результате теракта в Афганистане.