ООН розслідує загибель десятків цивільних внаслідок авіаударів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Повітряні удари США на півночі Афганістану, які спричинили загибель десятків цивільних осіб, тепер розслідуватиме ООН, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Втрати серед цивільних є неприпустимими і підривають зусилля для зміцнення миру і стабільності в Афганістані", – заявив спецпредставник Генсека ООН і керівник місії в Афганістані Тадамічі Ямамото.
Місія ООН із допомоги Афганістану повідомила про 19 поранених, та приблизно 32 загиблих у районі Буз-і-Кандагарі в провінції Кундуз. Більшу частину жертв становили жінки та діти.
Нагадаємо, 5 листопада військові США визнали, що їх повітряні удари спричинили численні жертви серед населення і потребують розслідування.
Як повідомляв УНН, 4 людей загинули у результаті теракту в Афганістані.