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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 70942 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 104904 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 109123 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 160062 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 131858 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126084 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
ООН предлагает создать "гуманитарный коридор" для помощи Гаити

ООН предлагает создать "гуманитарный коридор" для помощи Гаити

Киев  •  УНН

 • 21423 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. ООН предлагает создать “гуманитарный коридор” через районы Гаити, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Организация Объединенных Наций и правительство Гаити пытаются отправить медицинские принадлежности и врачей автомобильным транспортом в город Лез -Кай, на котором лежит основной ущерб, по соображениям безопасности. Вместо этого они пользуются лодками и воздушным транспортом.

Рост угонов и насилия со стороны банды сделало некоторые дороги в Порт-о-Пренсе опасными для проезда, включая городской район Мартиссан, где проходит главная магистраль, связывающая прибрежную столицу с южными регионами.

Представитель Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Гаити Бруно Мейс заявил, что ООН "призывает создать гуманитарный коридор на Гаити, чтобы позволить быстрее и безопаснее передавать товары и людей".

ЮНИСЕФ удалось передать один контейнер с медицинскими товарами на юг Гаити, но агентству и многим другим организациям помощи необходимо направить гораздо большую помощь в Лес -Кей и прилегающих территорий.

Напомним

Количество погибших от разрушительного землетрясения на Гаити возросло до 1297. Спасатели ищут выживших.

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