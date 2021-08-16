ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” для допомоги Гаїті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” через райони Гаїті, щоб надати допомогу людям, постраждалим від землетрусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Організація Об’єднаних Націй та уряд Гаїті намагаються відправити медичні приналежності та лікарів автомобільним транспортом до міста Лез -Кай, на якому лежить основний збиток, через міркування безпеки. Натомість вони користуються човнами та повітряним транспортом.
Зростання викрадень та насильства з боку банди зробило деякі дороги в Порт-о-Пренсі небезпечними для проїзду, включаючи міський район Мартіссан, де проходить головна магістраль, що зв'язує прибережну столицю з південними регіонами.
Представник Фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у Гаїті Бруно Мейс заявив, що ООН "закликає створити гуманітарний коридор на Гаїті, щоб дозволити швидше та безпечніше передавати товари та людей".
ЮНІСЕФ вдалося надіслати один контейнер з медичними товарами на південь Гаїті, але агентству та багатьом іншим організаціям допомоги необхідно направити набагато більшу допомогу до Лес -Кей та прилеглих територій.
Нагадаємо
Кількість загиблих від руйнівного землетрусу на Гаїті зросла до 1297. Рятувальники шукають тих, хто вижив.