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ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” для допомоги Гаїті

ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” для допомоги Гаїті

Київ • УНН

 • 21431 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. ООН пропонує створити “гуманітарний коридор” через райони Гаїті, щоб надати допомогу людям, постраждалим від землетрусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Організація Об’єднаних Націй та уряд Гаїті намагаються відправити медичні приналежності та лікарів автомобільним транспортом до міста Лез -Кай, на якому лежить основний збиток, через міркування безпеки. Натомість вони користуються човнами та повітряним транспортом.

Зростання викрадень та насильства з боку банди зробило деякі дороги в Порт-о-Пренсі небезпечними для проїзду, включаючи міський район Мартіссан, де проходить головна магістраль, що зв'язує прибережну столицю з південними регіонами.

Представник Фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) у Гаїті Бруно Мейс заявив, що ООН "закликає створити гуманітарний коридор на Гаїті, щоб дозволити швидше та безпечніше передавати товари та людей".

ЮНІСЕФ вдалося надіслати один контейнер з медичними товарами на південь Гаїті, але агентству та багатьом іншим організаціям допомоги необхідно направити набагато більшу допомогу до Лес -Кей та прилеглих територій.

Нагадаємо

Кількість загиблих від руйнівного землетрусу на Гаїті зросла до 1297. Рятувальники шукають тих, хто вижив.

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