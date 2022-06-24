ООН прогнозирует катастрофу мирового масштаба в 2023-м году

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Мир может столкнуться с катастрофой уже в следующем году в связи с растущим дефицитом продовольствия из-за войны в Украине. Об заявил генсек ООН Антонио Гутерриш, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине в дополнение к изменениею климата, пандемии коронавируса и неравенству, привела к "беспрецедентному глобальному голодному кризису", от которого уже страдают сотни миллионов людей.

"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлено несколько голодов… А 2023 год может быть еще хуже", - сказал он.

Гутерриш отметил, что урожаи в Азии, Африке, Северной и Южной Америке пострадают, поскольку фермеры по всему миру пытаются справиться с растущими ценами на удобрения и энергоносители.

"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут превратиться в глобальную нехватку продовольствия в следующем году", - сказал он.

"Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - добавил Генсек.

Гутерриш сказал, что в ООН работают над соглашением, которое позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки без ограничений.

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