ООН прогнозирует катастрофу мирового масштаба в 2023-м году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Мир может столкнуться с катастрофой уже в следующем году в связи с растущим дефицитом продовольствия из-за войны в Украине. Об заявил генсек ООН Антонио Гутерриш, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война в Украине в дополнение к изменениею климата, пандемии коронавируса и неравенству, привела к "беспрецедентному глобальному голодному кризису", от которого уже страдают сотни миллионов людей.
"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлено несколько голодов… А 2023 год может быть еще хуже", - сказал он.
Гутерриш отметил, что урожаи в Азии, Африке, Северной и Южной Америке пострадают, поскольку фермеры по всему миру пытаются справиться с растущими ценами на удобрения и энергоносители.
"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут превратиться в глобальную нехватку продовольствия в следующем году", - сказал он.
"Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - добавил Генсек.
Гутерриш сказал, что в ООН работают над соглашением, которое позволит Украине экспортировать продовольствие, в том числе через Черное море, и позволит России поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки без ограничений.
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