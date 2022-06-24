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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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ООН прогнозує катастрофу світового масштабу в 2023-му році

ООН прогнозує катастрофу світового масштабу в 2023-му році

Київ • УНН

 • 1107616 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Світ може зіткнутися з катастрофою вже наступного року у зв'язку з дефіцитом продовольства, що зростає, через війну в Україні. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутерріш, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні на додаток до зміни клімату, пандемії коронавірусу та нерівності призвела до "безпрецедентної глобальної голодної кризи", від якої вже страждають сотні мільйонів людей.

"Існує реальний ризик того, що у 2022 році буде оголошено кілька голодів… А 2023 рік може бути ще гіршим", - сказав він.

Гутерріш зазначив, що врожаї в Азії, Африці, Північній та Південній Америці постраждають, оскільки фермери по всьому світу намагаються впоратися зі зростаючими цінами на добрива та енергоносії.

"Проблеми з доступом до продовольства цього року можуть перетворитися на глобальну нестачу продовольства наступного року", - сказав він.

"Жодна країна не буде застрахована від соціальних та економічних наслідків такої катастрофи", – додав Генсек.

Гутерріш сказав, що в ООН працюють над угодою, яка дозволить Україні експортувати продовольство, у тому числі через Чорне море, та дозволить росії постачати продовольство та добрива на світові ринки без обмежень.

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