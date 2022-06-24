ООН прогнозує катастрофу світового масштабу в 2023-му році

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні на додаток до зміни клімату, пандемії коронавірусу та нерівності призвела до "безпрецедентної глобальної голодної кризи", від якої вже страждають сотні мільйонів людей.

"Існує реальний ризик того, що у 2022 році буде оголошено кілька голодів… А 2023 рік може бути ще гіршим", - сказав він.

Гутерріш зазначив, що врожаї в Азії, Африці, Північній та Південній Америці постраждають, оскільки фермери по всьому світу намагаються впоратися зі зростаючими цінами на добрива та енергоносії.

"Проблеми з доступом до продовольства цього року можуть перетворитися на глобальну нестачу продовольства наступного року", - сказав він.

"Жодна країна не буде застрахована від соціальних та економічних наслідків такої катастрофи", – додав Генсек.

Гутерріш сказав, що в ООН працюють над угодою, яка дозволить Україні експортувати продовольство, у тому числі через Чорне море, та дозволить росії постачати продовольство та добрива на світові ринки без обмежень.

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