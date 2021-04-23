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ООН про отвод российских войск от границ Украины: мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность

ООН про отвод российских войск от границ Украины: мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность

Киев  •  УНН

 • 14722 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ООН приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявление России об отводе войск от украинской границы, передает кореспондент УНН.

Цитата

«Мы приветствуем любые шаги, которые помогут снизить напряженность в этой области. Мы выразили озабоченность по этому поводу после ряда событий, которые привели к обострению напряженности. Я думаю, что любой шаг, который снизит напряженность, как мы ожидаем, будет приветствоваться», - заявил Дюжаррик.

Контекст

Минобороны России в четверг заявило, что начало перебрасывать войска от границы с Украиной в "места их постоянной дислокации".

При этом Украина считает положительным факт отвода российских войск от своих границ, но этот шаг “не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом”.

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