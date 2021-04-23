Кулеба отреагировал на заявление об отводе российских войск от украинских границ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает положительным факт отвода российских войск от украинских границ, но отмечает, что этот шаг “не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом”, говорится в комментарии пресс-службы МИД, который есть в распоряжении УНН.