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Кулеба отреагировал на заявление об отводе российских войск от украинских границ

Кулеба отреагировал на заявление об отводе российских войск от украинских границ

Киев  •  УНН

 • 25483 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает положительным факт отвода российских войск от украинских границ, но отмечает, что этот шаг “не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом”, говорится в комментарии пресс-службы МИД, который есть в распоряжении УНН.

Цитата

“Само заявление министра Шойгу — позитивное событие. Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом”, — говорится в сообщении.

Детали

Министр Дмитрий Кулебы отметил, что Россия по-прежнему должна объяснить зачем ей на самом деле нужно было стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной.

“Во-первых, заявления — это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины.

Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно сосредотачивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск”, — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба поблагодарил международных партнеров “за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации”.

“Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачиванию беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России”, — подытожил министр Кулеба.

Дополнение

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что учения в Крыму прошли успешно. Он также сообщил, что с 23 апреля войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что начало отвод войск.

Добавим

Россия начала стягивать свою армию к украинским границам почти три недели назад.

В Кремле называли передвижения российских войск “проверяющими мерами” или учениями. Также в РФ заявляли, что “перемещение российских войск к границам является внутренним делом России”.

На военную активность России отреагировали в США и в ЕС. Страны призвали Кремль немедленно отвести войска от украинских границ.

На этой неделе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель сообщал, что у границы Украины находится 150 тысяч российских военных.

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