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Кулеба відреагував на заяву про відведення російських військ від українських кордонів

Кулеба відреагував на заяву про відведення російських військ від українських кордонів

Київ • УНН

 • 25485 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає позитивним факт відведення російських військ від українських кордонів, але зазначає, що цей крок “не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому”, йдеться у коментарі пресслужби МЗС, який є у розпорядженні УНН.

Цитата

“Сама заява міністра Шойгу — позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр Дмитро Кулеби зазначив, що Росія як і раніше повинна пояснити навіщо їй насправді потрібно було стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною.

“По-перше, заяви — це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО. По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України.

Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ”, — зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба подякував міжнародним партнерам “за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації”.

“Це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії”, — підсумував міністр Кулеба.

Доповнення

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що навчання в окупованому Криму відбулися успішно. Він також повідомив, що з 23 квітня війська починають повертатися у місця постійної дислокації. 23 квітня Міноборони РФ повідомило, що почало відведення військ.

Додамо

Росія почала стягувати свою армію до українських кордонів майже три тижні тому.

У Кремлі називали пересування російських військ “перевіряльними заходами” або навчаннями. Також у РФ заявляли, що “переміщення російських військ до кордонів є внутрішньою справою Росії”.

На військову активність Росії відреагували в США і в ЄС. Країни закликали Кремль негайно відвести війська від українських кордонів.

На цьому тижні Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомляв, що біля кордону України перебуває 150 тисяч російських військових.

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