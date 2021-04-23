ООН про відведення російських військ від кордонів України: ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість

Цитата

“Ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість в цій галузі. Ми висловили стурбованість з цього приводу після низки подій, які привели до загострення напруженості. Я думаю, що будь-який крок, який знизить напруженість, як ми очікуємо, буде вітатися”, - заявив Дюжаррік.

Контекст

Міноборони Росії в четвер заявило, що почало перекидати війська від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.



При цьому Україна вважає позитивним факт відведення російських військ від своїх кордонів, але цей крок “не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому”.