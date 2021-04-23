ООН про відведення російських військ від кордонів України: ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В ООН вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість. Про це заявив в п'ятницю на брифінгу офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заяву Росії про відведення військ від українського кордону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість в цій галузі. Ми висловили стурбованість з цього приводу після низки подій, які привели до загострення напруженості. Я думаю, що будь-який крок, який знизить напруженість, як ми очікуємо, буде вітатися”, - заявив Дюжаррік.

Контекст

Міноборони Росії в четвер заявило, що почало перекидати війська від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.

При цьому Україна вважає позитивним факт відведення російських військ від своїх кордонів, але цей крок “не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому”.

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