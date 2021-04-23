ООН про відведення російських військ від кордонів України: ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В ООН вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість. Про це заявив в п'ятницю на брифінгу офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заяву Росії про відведення військ від українського кордону, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Ми вітаємо будь-які кроки, які допоможуть знизити напруженість в цій галузі. Ми висловили стурбованість з цього приводу після низки подій, які привели до загострення напруженості. Я думаю, що будь-який крок, який знизить напруженість, як ми очікуємо, буде вітатися”, - заявив Дюжаррік.
Контекст
Міноборони Росії в четвер заявило, що почало перекидати війська від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.
При цьому Україна вважає позитивним факт відведення російських військ від своїх кордонів, але цей крок “не зупиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому”.