ООН приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив после атаки на гражданское судно

Организация Объединенных Наций временно приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив после нападения на гражданское судно у побережья Омана. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес заявил, что эвакуацию не возобновят, пока ООН не получит гарантий безопасности для судов, которым предстоит пройти опасным маршрутом.

По данным британского Центра морских торговых операций (UKMTO), корабль был поражен снарядом и получил повреждения правого борта. Информации о погибших, пострадавших или загрязнении окружающей среды нет.

В ООН уточнили, что атакованное судно не принимало участия в эвакуационной операции.

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Кто именно совершил атаку, официально не сообщается. В то же время инцидент произошел после заявлений Ирана о том, что суда не должны проходить Ормузским проливом без разрешения Тегерана.

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После атаки иранское управление, контролирующее судоходство в проливе, заявило, что прохождение вне определенных маршрутов не будет подпадать под "гарантии безопасного прохода".

Программа ООН должна была помочь вывести суда, которые оставались заблокированными в Персидском заливе из-за военной напряженности. После нового инцидента эвакуацию решили временно приостановить до подтверждения безопасности морского маршрута.

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