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Иран обстрелял грузовое судно у Ормузского пролива – Reuters

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Иранские военные обстреляли грузовое судно вблизи Ормузского пролива, попав в правый борт. Судно получило повреждения у побережья Омана.

Иран обстрелял грузовое судно у Ормузского пролива – Reuters

Иранские военные обстреляли грузовое судно, проходившее вблизи Ормузского пролива. В результате атаки корабль получил попадание в правый борт, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников агентства, именно Иран осуществил обстрел судна. При этом чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать инцидент публично.

Судно получило повреждения у побережья Омана

Как сообщило британское Управление морских торговых операций (UKMTO), судно было поражено снарядом в 7,5 морских милях к юго-востоку от порта Дахит в Омане во время прохождения через район Ормузского пролива.

Информации о пострадавших или масштабах повреждений судна на данный момент не обнародовано.

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Степан Гафтко

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