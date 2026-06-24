Экспорт удобрений через Ормузский пролив восстановился и вырос до довоенных объемов - Bloomberg

Поставки удобрений через Ормузский пролив на прошлой неделе резко увеличили предложение на мировом рынке. В целом, объемы экспорта быстро возвращаются к довоенному уровню. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитику компании Kpler, пишет УНН.

Детали

После начала операции США против Ирана и блокировки Ормуза, значительная часть судоходства в районе пролива фактически была заблокирована. На тот момент в очереди находилось более 40 судов с грузами удобрений.

После заключения временных договоренностей между США и Ираном, через пролив уже прошли как минимум 16 судов с карбамидом и другими удобрениями. Общие объемы поставок за последнюю неделю выросли примерно до 530 тысяч тонн – тогда как ранее они почти остановились.

До начала обострения через Ормузский пролив проходило около трети мировой торговли мочевиной – ключевого компонента для аграрного производства.

Аналитики отмечают, что восстановление логистики уже повлияло на глобальные рынки: цены на удобрения начали снижаться, а риски дефицита постепенно ослабевают.

Аналитики подчеркивают, что стабилизация поставок уменьшает давление на рынок, хотя полное восстановление цепочек поставок еще требует времени из-за задержек в морской логистике.

Катар планирует возобновить производство СПГ в течение нескольких недель после стабилизации ситуации в Ормузском проливе