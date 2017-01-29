ООН сообщила о десятках погибших и раненых из-за боев в Дейр-эз-Зоре
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Десятки мирных жителей погибли и получили ранения в результате боевых действий в сирийском городе Дейр-эз-Зор, что находится в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом говорится в опубликованном в субботу еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, передает УНН.
По данным ООН, наиболее ожесточенные боевые действия в последние дни шли в кварталах Эль-Оммаль и Эр-Расафа, районе Эль-Баглия, а также к западу от авиабазы Дейр-эз-Зор и "привели к гибели и ранения десятков мирных жителей".
"Медики внутри осажденного города сообщили о гибели 19 и ранениях 44 мирных жителей в результате минометного обстрела за период с 15 по 23 января", - указали в УКГВ.
В докладе приводится информация, согласно которой в районах столкновений были обнаружены 40 тел несовершеннолетних, которые вероятно воевали на стороне "ИГ".
"Если это подтвердится, то будет служить доказательством того, что ИГ вербует детей для участия в боевых действиях", - говорится в документе.