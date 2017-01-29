ООН сообщила о десятках погибших и раненых из-за боев в Дейр-эз-Зоре

По данным ООН, наиболее ожесточенные боевые действия в последние дни шли в кварталах Эль-Оммаль и Эр-Расафа, районе Эль-Баглия, а также к западу от авиабазы ​​Дейр-эз-Зор и "привели к гибели и ранения десятков мирных жителей".

"Медики внутри осажденного города сообщили о гибели 19 и ранениях 44 мирных жителей в результате минометного обстрела за период с 15 по 23 января", - указали в УКГВ.

В докладе приводится информация, согласно которой в районах столкновений были обнаружены 40 тел несовершеннолетних, которые вероятно воевали на стороне "ИГ".

"Если это подтвердится, то будет служить доказательством того, что ИГ вербует детей для участия в боевых действиях", - говорится в документе.