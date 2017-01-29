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ООН повідомила про десятки загиблих і поранених через бої в Дейр-ез-Зорі

ООН повідомила про десятки загиблих і поранених через бої в Дейр-ез-Зорі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Десятки мирних жителів загинули і отримали поранення в результаті бойових дій в сирійському місті Дейр-ез-Зор, що знаходиться в оточенні бойовиків терористичної угруповання “Ісламська держава”. Про це йдеться в опублікованому в суботу щотижневому звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає УНН.

За даними ООН, найбільш запеклі бойові дії в останні дні йшли в кварталах Ель-Оммаль і Ер-Расафа, районі Ель-Баглія, а також на захід від авіабази Дейр-ез-Зор і “призвели до загибелі і поранення десятків мирних жителів”.

“Медики всередині обложеного міста повідомили про загибель 19 і поранення 44 мирних жителів в результаті мінометного обстрілу за період з 15 по 23 січня”, — вказали в УКГП.

У доповіді наводиться інформація, згідно з якою в районах зіткнень були виявлені 40 тел неповнолітніх, які імовірно воювали на стороні “ІД”.

“Якщо це підтвердиться, то буде служити доказом того, що ІД вербує дітей для участі в бойових діях”, — йдеться в документі.

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