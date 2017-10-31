ООН: в прошлом году в Афганистане погибли более 3,5 тыс. Детей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27766 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147544 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113143 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111207 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103298 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106727 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103312 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151463 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ООН: в прошлом году в Афганистане погибли более 3,5 тыс. Детей

ООН: в прошлом году в Афганистане погибли более 3,5 тыс. Детей

Киев  •  УНН

 • 22820 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Организация Объединенных Наций зафиксировала в Афганистане более 3,5 тыс. Случаев гибели детей за 2016 - это самый высокий показатель за всю историю, передает УНН со ссылкой на Twitter ООН.

"В Афганистане ООН подтвердила 3512 случаев гибели детей во время конфликта в 2016 году - беспрецедентно высокий показатель за всю историю", - сообщили ООН.

Кроме того, отмечается, что, согласно сообщению Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, по 2016 году было зарегистрировано 15,5 тыс. нарушений в отношении детей из них 4 тысячи были совершены силами власти Афганистана и более 11,5 - НПО формированиями.

Отмечается, что в 2016 году количество случаев привлечения детей и использование их в конфликте возросло более чем вдвое в Сирии и Сомали, по сравнению с 2015 годом.

Как сообщал УНН, в Афганистане, в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль, погибли по меньшей мере 6 правоохранителей и восемь получили ранения.

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