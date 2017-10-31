ООН: в прошлом году в Афганистане погибли более 3,5 тыс. Детей

"В Афганистане ООН подтвердила 3512 случаев гибели детей во время конфликта в 2016 году - беспрецедентно высокий показатель за всю историю", - сообщили ООН.

Кроме того, отмечается, что, согласно сообщению Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, по 2016 году было зарегистрировано 15,5 тыс. нарушений в отношении детей из них 4 тысячи были совершены силами власти Афганистана и более 11,5 - НПО формированиями.

Отмечается, что в 2016 году количество случаев привлечения детей и использование их в конфликте возросло более чем вдвое в Сирии и Сомали, по сравнению с 2015 годом.

Как сообщал УНН, в Афганистане, в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан" на контрольно-пропускные пункты в южной провинции Забуль, погибли по меньшей мере 6 правоохранителей и восемь получили ранения.