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ООН: минулого року в Афганістані загинуло більше 3,5 тис. дітей

ООН: минулого року в Афганістані загинуло більше 3,5 тис. дітей

Київ • УНН

 • 22826 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Організація Об’єднаних Націй зафіксувала в Афганістані більше 3,5 тис. випадків загибелі дітей за 2016 рік - це самий високий показник за всю історію, передає УНН посилаючись на Twitter ООН.

"В Афганістані ООН підтвердила 3512 випадків загибелі дітей під час конфлікту в 2016 році - безпрецедентно високий показник за всю історію", - повідомили ООН.

Крім того, зазначається, що, згідно із повідомленням Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, за 2016 рік було зареєстровано 15,5 тис. порушень щодо дітей з них 4 тис. були скоєні силами влади Афганістану та більше 11,5 - неурядовими формуваннями.

Зазначається, що у 2016 році кількість випадків вербування дітей і використання їх у конфлікті зросло більш ніж удвічі у Сирії і Сомалі, порівняно із 2015 роком.

Як повідомляв УНН, в Афганістані, внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль, загинуло щонайменше 6 правоохоронців та вісім зазнали поранень.

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