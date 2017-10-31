ООН: минулого року в Афганістані загинуло більше 3,5 тис. дітей

"В Афганістані ООН підтвердила 3512 випадків загибелі дітей під час конфлікту в 2016 році - безпрецедентно високий показник за всю історію", - повідомили ООН.

Крім того, зазначається, що, згідно із повідомленням Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, за 2016 рік було зареєстровано 15,5 тис. порушень щодо дітей з них 4 тис. були скоєні силами влади Афганістану та більше 11,5 - неурядовими формуваннями.

Зазначається, що у 2016 році кількість випадків вербування дітей і використання їх у конфлікті зросло більш ніж удвічі у Сирії і Сомалі, порівняно із 2015 роком.

Як повідомляв УНН, в Афганістані, внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на контрольно-пропускні пункти в південній провінції Забуль, загинуло щонайменше 6 правоохоронців та вісім зазнали поранень.