ООН: число вынужденных переселенцев в мире превысило 80 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Количество людей, которые вынужденно покинули свои дома, в том числе в результате вооруженных конфликтов и преследований, превысило в мире 80 млн. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве в среду докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает УНН.
“По оценкам УВКБ, количество вынужденно перемещенных лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн”, — отмечают в ведомстве.
“В начале этого года с мире насчитывалось около 79,5 млн человек, что вынужденно покинули свои дома в результате преследований, конфликтов и нарушений прав человека”, — говорится в докладе. Сюда входят 45,7 млн внутренне перемещенных лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. Насилие в ряде стран и регионов, включая Сирию, Демократическую Республику Конго, Сомали и Йемен, привело к новым перемещений населения, отмечают эксперты.
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Коронавирус создал дополнительные трудности для людей, которые вынуждены покинуть родные места, указывают в УВКБ. В разгар пандемии в апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. При этом 90 государств не сделали никаких исключений для тех, кто ищет убежища. За первые шесть месяцев 2020 году на родину вернулись на 22% меньше беженцев, чем за тот же период прошлого года, а количество заявок на предоставление убежища сократилось на треть.
Согласно имеющимся в УВКБ сведениям из 79 стран, по состоянию на середину 2020 году в мире насчитывалось 4,2 млн лиц без гражданства.
Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что с начала вооруженной агрессии 9,5 млн украинцев пострадали из-за действий Российской Федерации.