ООН: кількість вимушених переселенців у світі перевищила 80 млн

“За оцінками УВКБ, кількість вимушено переміщених осіб у світі перевищила в середині поточного року 80 млн”, — зазначають у відомстві.

“На початку цього року з світі налічувалося близько 79,5 млн людей, які вимушено залишили свої будинки внаслідок переслідувань, конфліктів і порушень прав людини”, — йдеться в доповіді. Сюди входять 45,7 млн ​​внутрішньо переміщених осіб, 29,6 млн біженців і 4,2 ​​млн прохачів притулку. Насильство в ряді країн і регіонів, включаючи Сирію, Демократичну Республіку Конго, Сомалі та Ємен, призвело до нових переміщень населення, відзначають експерти.

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Коронавірус створив додаткові труднощі для людей, що вимушені залишити рідні місця, вказують в УВКБ. У розпал пандемії в квітні 168 країн повністю або частково закрили свої кордони. При цьому 90 держав не зробили ніяких винятків для тих, хто шукає притулку. За перші шість місяців 2020 року на батьківщину повернулися на 22% менше біженців, ніж за той же період минулого року, а кількість заявок на надання притулку скоротилося на третину.

Згідно з наявними в УВКБ відомостями з 79 країн, за станом на середину 2020 року в світі налічувалося 4,2 млн осіб без громадянства.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що від початку збройної агресії 9,5 млн українців постраждали через дії Російської Федерації.