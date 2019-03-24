ООН и Бангладеш планируют переселение беженцев рохинджа на остров в океане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Организация Объединенных Наций планирует помочь Бангладеш перевезти тысячи беженцев рохинджа на отдаленный остров в Бенгальском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Многие беженцы выступают против этого. Некоторые эксперты по правам человека опасаются, что это может спровоцировать новый кризис.
Бангладеш заявил, что транспортировка беженцев на Бхасан-Чар - остров Бенгальского залива - облегчит хроническую перенаселенность в его лагерях, где проживает более 1 млн. рохинджа, членов мусульманского меньшинства, бежавших из соседней Мьянмы.
Гуманитарные и правозащитные организации подвергли критике предложение о переселении, заявив, что остров подвержен наводнениям, уязвим для частых циклонов и может быть полностью затоплен во время прилива.
Правительству Бангладеш был предоставлен подробный план того, как они могли бы обеспечить доставку тысяч беженцев рохинджа на остров в течение нескольких недель.
В ОНН заявили о том, что любое перемещение должно быть добровольным и осуществляться "в соответствии с гуманитарными принципами и кодексом поведения".
Напомним, количество мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тысяч человек.