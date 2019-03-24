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ООН и Бангладеш планируют переселение беженцев рохинджа на остров в океане

Киев • УНН

 • 13970 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Организация Объединенных Наций планирует помочь Бангладеш перевезти тысячи беженцев рохинджа на отдаленный остров в Бенгальском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

ООН и Бангладеш планируют переселение беженцев рохинджа на остров в океане

Многие беженцы выступают против этого. Некоторые эксперты по правам человека опасаются, что это может спровоцировать новый кризис.

Бангладеш заявил, что транспортировка беженцев на Бхасан-Чар - остров Бенгальского залива - облегчит хроническую перенаселенность в его лагерях, где проживает более 1 млн. рохинджа, членов мусульманского меньшинства, бежавших из соседней Мьянмы.

Гуманитарные и правозащитные организации подвергли критике предложение о переселении, заявив, что остров подвержен наводнениям, уязвим для частых циклонов и может быть полностью затоплен во время прилива.

Правительству Бангладеш был предоставлен подробный план того, как они могли бы обеспечить доставку тысяч беженцев рохинджа на остров в течение нескольких недель.

В ОНН заявили о том, что любое перемещение должно быть добровольным и осуществляться "в соответствии с гуманитарными принципами и кодексом поведения".

Напомним, количество мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тысяч человек.

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