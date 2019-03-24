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ООН і Бангладеш планують переселення біженців рохінджа на острів в океані

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй планує допомогти Бангладеш перевезти тисячі біженців рохінджа на віддалений острів у Бенгальській затоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

ООН і Бангладеш планують переселення біженців рохінджа на острів в океані

Багато біженців виступають проти цього. Деякі експерти з прав людини побоюються, що це може спровокувати нову кризу.

Бангладеш заявив, що транспортування біженців на Бхасан-Чар - острів Бенгальської затоки - полегшить хронічну перенаселеність в його таборах, де проживає понад 1 млн. рохінджа, членів мусульманської меншини, які втекли з сусідньої М'янми.

Гуманітарні та правозахисні організації піддали критиці пропозицію про переселення, заявивши, що острів схильний до повеней, вразливий для частих циклонів і може бути повністю затоплений під час припливу.

Уряду Бангладеш було надано детальний план того, як вони могли б забезпечити доставку тисяч біженців рохінджа на острів протягом декількох тижнів.

У ОНН заявили про те, що будь-яке переміщення повинно бути добровільним і здійснюватися "відповідно до гуманітарних принципів і кодексу поведінки".

Нагадаємо, кількість мусульман-рохінджа, які втекли з М'янми у Бангладеш в результаті масових зіткнень, перевищила 500 тисяч осіб.

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