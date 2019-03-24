ООН і Бангладеш планують переселення біженців рохінджа на острів в океані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Організація Об'єднаних Націй планує допомогти Бангладеш перевезти тисячі біженців рохінджа на віддалений острів у Бенгальській затоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Багато біженців виступають проти цього. Деякі експерти з прав людини побоюються, що це може спровокувати нову кризу.
Бангладеш заявив, що транспортування біженців на Бхасан-Чар - острів Бенгальської затоки - полегшить хронічну перенаселеність в його таборах, де проживає понад 1 млн. рохінджа, членів мусульманської меншини, які втекли з сусідньої М'янми.
Гуманітарні та правозахисні організації піддали критиці пропозицію про переселення, заявивши, що острів схильний до повеней, вразливий для частих циклонів і може бути повністю затоплений під час припливу.
Уряду Бангладеш було надано детальний план того, як вони могли б забезпечити доставку тисяч біженців рохінджа на острів протягом декількох тижнів.
У ОНН заявили про те, що будь-яке переміщення повинно бути добровільним і здійснюватися "відповідно до гуманітарних принципів і кодексу поведінки".
Нагадаємо, кількість мусульман-рохінджа, які втекли з М'янми у Бангладеш в результаті масових зіткнень, перевищила 500 тисяч осіб.