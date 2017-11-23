Тіллерсон назвав переслідування мусульман-рохінджа в М'янмі "етнічною чисткою"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сполучені Штати заявили, що дії влади М’янми щодо мусульманської меншини рохінджа в північному штаті Ракхайн є "етнічною чисткою". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Дану заяву зробив держсекретар США Рекс Тіллерсон, у зв’язку з насиллям, що призвело до втечі понад 400 тисяч біженців рохінджа до сусідньої Бангладеш.
"Після уважного і ретельного аналізу доступних фактів є зрозумілим, що ситуація в північному штаті Ракхайн є етнічною чисткою проти рохінджа", – сказав Тіллерсон, який минулого тижня відвідав М’янму.
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Він також додав, що "жодна провокація не може виправдати жахливі звірства, які відбулися".
"Уряд М’янми і сили безпеки повинні поважати права всіх людей в межах своїх кордонів і притягати до відповідальності тих, хто цього не робить", – заявили у Держдепартаменті. Там додали, що США стежитимуть за ситуацією із ймовірністю застосування санкцій.
Нагадаємо, в Організації об'єднаних націй (ООН) заявили, що кількість мусульман-рохінджа, що втекли з М'янми в Бангладеш в результаті масових зіткнень перевищила 500 тис. осіб.