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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78645 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68733 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75910 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83186 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118353 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144279 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107385 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Тиллерсон назвал преследование мусульман-рохинджа в Мьянме "этнической чисткой"

Тиллерсон назвал преследование мусульман-рохинджа в Мьянме "этнической чисткой"

Киев  •  УНН

 • 11065 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты заявили, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа в северном штате Ракхайн являются "этнической чисткой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Данное заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в связи с насилием, что привело к бегству более 400 000 беженцев рохинджа в соседнюю Бангладеш.

"После внимательного и тщательного анализа доступных фактов понятно, что ситуация в северном штате Ракхайн является этнической чисткой против рохинджа", - сказал Тиллерсон, на прошлой неделе посетил Мьянму.

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Он также добавил, что "ни одна провокация не может оправдать чудовищные зверства, которые состоялись".

"Правительство Мьянмы и силы безопасности должны уважать права всех людей в пределах своих границ и привлечь к ответственности тех, кто этого не делает", - заявили в Госдепартаменте. Там добавили, что США будут следить за ситуацией с вероятностью применения санкций.

Напомним, в Организации объединенных наций (ООН) заявили, что количество мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тыс. человек.

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