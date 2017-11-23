Тиллерсон назвал преследование мусульман-рохинджа в Мьянме "этнической чисткой"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Соединенные Штаты заявили, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа в северном штате Ракхайн являются "этнической чисткой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Данное заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, в связи с насилием, что привело к бегству более 400 000 беженцев рохинджа в соседнюю Бангладеш.
"После внимательного и тщательного анализа доступных фактов понятно, что ситуация в северном штате Ракхайн является этнической чисткой против рохинджа", - сказал Тиллерсон, на прошлой неделе посетил Мьянму.
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Он также добавил, что "ни одна провокация не может оправдать чудовищные зверства, которые состоялись".
"Правительство Мьянмы и силы безопасности должны уважать права всех людей в пределах своих границ и привлечь к ответственности тех, кто этого не делает", - заявили в Госдепартаменте. Там добавили, что США будут следить за ситуацией с вероятностью применения санкций.
Напомним, в Организации объединенных наций (ООН) заявили, что количество мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш в результате массовых столкновений превысило 500 тыс. человек.