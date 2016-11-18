ООН: борьба с изменением климата является вопросом неотложного приоритета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Представители 196 стран мира, которые собрались на международную климатическую конференцию в марокканском городе Марракеше, подтвердили свои намерения бороться с глобальными климатическими изменениями в рамках претворения в жизнь Парижского климатического соглашения, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Мы призываем к высшей политической преданности бороться с изменением климата, что является вопросом неотложного приоритета", - отмечается в "Марракешской декларации о действиях", принятой участниками климатического саммита.
"Наш климат теплеет в тревожном и беспрецедентном темпе, и нашой обязанностью является реагировать на это", - отмечается в документе.
Как сообщал УНН, Великобритания подписала Парижское климатическое соглашение .