ООН: боротьба зі зміною клімату є питанням нагального пріоритету
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Представники 196 країн світу, які зібралися на міжнародну кліматичну конференцію в марокканському місті Марракеші, підтвердили свої наміри боротися з глобальними кліматичними змінами у рамках втілення у життя Паризької кліматичної угоди, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ми закликаємо до найвищої політичної відданості боротися зі зміною клімату, що є питанням нагального пріоритету”, — наголошується у “Марракеській декларації щодо дій”, ухваленій учасниками кліматичного саміту.
“Наш клімат теплішає у тривожному та безпрецедентному темпі, й нашим нагальним обов’язком є реагувати на це”, — зазначається у документі.
Як повідомляв УНН, Велика Британія підписала Паризьку кліматичну угоду.