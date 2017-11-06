ООН: 2017 год станет одним из самых жарких в истории человечества

Согласно результатам, обнародованным в отчете по климату Всемирной метеорологической организации, средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была примерно на 1,1 градуса выше показателя доиндустриальной эры в результате воздействия мощного теплого течения Эль-Ниньо.

В то же время 2016 год, вероятно, будет оставаться самым теплым в истории, 2017 и 2015 годы - вторым и третьим соответственно, а период с 2013 по 2017 год будет назван самым теплым пятилетием.

Статистические данные указывают, что средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была на 0,47 ± 0,08 градуса выше, чем в среднем за период с 1981-2010 года (14,31 градуса). Таким образом, повышение температуры произошло примерно на 1,1 градуса со времен доиндустриального периода.

Отмечается, что долгосрочные показатели изменения климата, такие как увеличение концентрации двуокиси углерода, повышение уровня моря и окисления океана, продолжают проявляться. Уровень покрытия арктического морского льда остается ниже среднего, а протяженность антарктического морского льда находится на рекордно низком уровне.

Как сообщал УНН, в Киеве в сентябре зафиксировали новые температурные рекорды.