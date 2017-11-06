ООН: 2017 год станет одним из самых жарких в истории человечества

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51252 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118483 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106586 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95494 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 104371 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102237 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ООН: 2017 год станет одним из самых жарких в истории человечества

ООН: 2017 год станет одним из самых жарких в истории человечества

Киев  •  УНН

 • 15461 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вполне вероятно, что 2017 год станет одним из трех самых теплых в современной истории человечества, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Согласно результатам, обнародованным в отчете по климату Всемирной метеорологической организации, средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была примерно на 1,1 градуса выше показателя доиндустриальной эры в результате воздействия мощного теплого течения Эль-Ниньо.

В то же время 2016 год, вероятно, будет оставаться самым теплым в истории, 2017 и 2015 годы - вторым и третьим соответственно, а период с 2013 по 2017 год будет назван самым теплым пятилетием.

Статистические данные указывают, что средняя глобальная температура с января по сентябрь 2017 года была на 0,47 ± 0,08 градуса выше, чем в среднем за период с 1981-2010 года (14,31 градуса). Таким образом, повышение температуры произошло примерно на 1,1 градуса со времен доиндустриального периода.

Отмечается, что долгосрочные показатели изменения климата, такие как увеличение концентрации двуокиси углерода, повышение уровня моря и окисления океана, продолжают проявляться. Уровень покрытия арктического морского льда остается ниже среднего, а протяженность антарктического морского льда находится на рекордно низком уровне.

Как сообщал УНН, в Киеве в сентябре зафиксировали новые температурные рекорды.

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