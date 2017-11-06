ООН: 2017 рік стане одним із найспекотнішим в історії людства

Згідно з результатами, оприлюдненими у звіті щодо клімату Світової метеорологічної організації, середня глобальна температура з січня по вересень 2017 року була приблизно на 1,1 градуса вищою за показник доіндустріальної ери в результаті впливу потужної теплої течії Ель-Ніньйо.

У той же час 2016 рік, ймовірно, залишатиметься найтеплішим в історії, 2017 рік і 2015 рік - другим і третім відповідно, а період з 2013 по 2017 роки буде названо найтеплішим п'ятиріччям.

Статистичні дані вказують, що середня глобальна температура із січня по вересень 2017 року була на 0,47 ±0,08 градуса вищою, ніж у середньому за період з 1981-2010 роки (14,31 градуса). Таким чином, підвищення температури відбулось приблизно на 1,1 градуса з часів доіндустріального періоду.

Зазначається, що довгострокові показники зміни клімату, такі як збільшення концентрації двоокису вуглецю, підвищення рівня моря та окислення океану, продовжують проявлятися. Рівень покриття арктичного морського льоду залишається нижче середнього, а протяжність антарктичного морського льоду перебуває на рекордно низькому рівні.

Як повідомляв УНН, у Києві у вересні зафіксували нові температурні рекорди.