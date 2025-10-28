ОО «Фундация Течия» подарила военному Евгению Серкову шанс вернуться к мечте — преподавать детям после ампутации

На фото изображен Евгений до протезирования

Сначала Евгений служил стрелком, затем гранатометчиком, а впоследствии стал пилотом FPV-дронов. Во время одного из боевых заданий рядом взорвался вражеский дрон. Взрывом ему оторвало руку и тяжело повредило ногу. "Левой кисти не стало, правая рука — под вопросом, левая нога тоже. Но я выжил. Спасибо врачам, которые меня спасли", — вспоминает боец.

Несмотря на тяжелое ранение, Евгений не сломался. Прошел через многочисленные операции, долгую реабилитацию и не потерял веры в себя. "Самое важное — не опускать руки. Я знаю случаи, когда ребята сдавались, но нельзя. Надо бороться, слушать врачей, реабилитологов, протезистов — и постепенно все становится возможным", — говорит он.

Евгений Серков после протезирования

Свое восстановление Евгений называет "сотрудничеством мышц и мозга". Сейчас он проходит реабилитацию в центре "Смелый шаг", где научился управлять бионическим протезом. "Это непросто, но когда мозг и тело начинают работать вместе, каждое движение — как маленькая победа", — рассказывает военный.

Евгений с протезом возле центра реабилитации

Получить современный бионический протез Евгению помогла ОО "Фундация Течия". Именно благодаря ее поддержке он теперь может самостоятельно выполнять повседневные дела, тренироваться и снова чувствовать уверенность.

Несмотря на травмы, Евгений мечтает вернуться к своей профессии — преподавать физическую культуру. "Хочу работать с детьми, у которых ампутации или травмы. Показать им, что все возможно. Что жизнь не заканчивается после потерь. Это мое большое желание — остаться в педагогике", — делится он.

Сегодня сотни украинцев сталкиваются с ампутациями из-за войны. Речь идет не только о военных, но и о гражданских, которые пострадали во время российских обстрелов мирных городов. Потеря конечности — это не просто физическая травма, это испытание для психики, для веры в себя.

Именно поэтому так важно, что есть организации, как "Фундация Течия", которые делают все возможное, чтобы вернуть этих людей к жизни. Это не просто помощь — это шанс снова почувствовать себя полноценным человеком. Кто-то из раненых возвращается в строй, кто-то находит новый смысл, меняет профессию, осуществляет мечту.

История Евгения Серкова — еще одно подтверждение: поддержка, технологии и человечность имеют силу восстанавливать не только тело, но и душу.