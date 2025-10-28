ОО «Фундация Течия» подарила военному Евгению Серкову шанс вернуться к мечте — преподавать детям после ампутации

$42.070.07
14:36 • 4980 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15026 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
28 октября, 09:42 • 30664 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
28 октября, 09:30 • 23727 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22697 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
28 октября, 09:16 • 19448 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
28 октября, 08:00 • 16231 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40155 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31242 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13416 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Теги
Авторы
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержки 28 октября, 07:51
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun" 28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф 28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция 28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2 12:22
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Томаш Семоняк
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Нидерланды
Польша
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ОО «Фундация Течия» подарила военному Евгению Серкову шанс вернуться к мечте — преподавать детям после ампутации

Киев • УНН

 • 628 просмотра

24 февраля 2022 года для Евгения Серкова, учителя физкультуры из Запорожья, началась новая жизнь. Услышав взрывы, он понял, что пришло время действовать. Уже 26 февраля вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

ОО «Фундация Течия» подарила военному Евгению Серкову шанс вернуться к мечте — преподавать детям после ампутации
На фото изображен Евгений до протезирования

Сначала Евгений служил стрелком, затем гранатометчиком, а впоследствии стал пилотом FPV-дронов. Во время одного из боевых заданий рядом взорвался вражеский дрон. Взрывом ему оторвало руку и тяжело повредило ногу. "Левой кисти не стало, правая рука — под вопросом, левая нога тоже. Но я выжил. Спасибо врачам, которые меня спасли", — вспоминает боец.

Несмотря на тяжелое ранение, Евгений не сломался. Прошел через многочисленные операции, долгую реабилитацию и не потерял веры в себя. "Самое важное — не опускать руки. Я знаю случаи, когда ребята сдавались, но нельзя. Надо бороться, слушать врачей, реабилитологов, протезистов — и постепенно все становится возможным", — говорит он.

  Евгений Серков после протезирования  
  Евгений Серков после протезирования  

Свое восстановление Евгений называет "сотрудничеством мышц и мозга". Сейчас он проходит реабилитацию в центре "Смелый шаг", где научился управлять бионическим протезом. "Это непросто, но когда мозг и тело начинают работать вместе, каждое движение — как маленькая победа", — рассказывает военный.

  Евгений с протезом возле центра реабилитации  
  Евгений с протезом возле центра реабилитации  

Получить современный бионический протез Евгению помогла ОО "Фундация Течия". Именно благодаря ее поддержке он теперь может самостоятельно выполнять повседневные дела, тренироваться и снова чувствовать уверенность.

Несмотря на травмы, Евгений мечтает вернуться к своей профессии — преподавать физическую культуру. "Хочу работать с детьми, у которых ампутации или травмы. Показать им, что все возможно. Что жизнь не заканчивается после потерь. Это мое большое желание — остаться в педагогике", — делится он.

Сегодня сотни украинцев сталкиваются с ампутациями из-за войны. Речь идет не только о военных, но и о гражданских, которые пострадали во время российских обстрелов мирных городов. Потеря конечности — это не просто физическая травма, это испытание для психики, для веры в себя.

Именно поэтому так важно, что есть организации, как "Фундация Течия", которые делают все возможное, чтобы вернуть этих людей к жизни. Это не просто помощь — это шанс снова почувствовать себя полноценным человеком. Кто-то из раненых возвращается в строй, кто-то находит новый смысл, меняет профессию, осуществляет мечту.

История Евгения Серкова — еще одно подтверждение: поддержка, технологии и человечность имеют силу восстанавливать не только тело, но и душу.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Техника
Мобилизация
Война в Украине
благотворительность
Олег Крот
Вооруженные силы Украины
Украина
Запорожье