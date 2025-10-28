ГО "Фундація Течія" подарувала військовому Євгену Сєркову шанс повернутися до мрії — викладати дітям після ампутації

$42.070.07
Ексклюзив
14:36 • 2516 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12430 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27676 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21865 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21211 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18993 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15911 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38481 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30129 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13324 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 212:22
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від "врожаю в тіні". Частина 212:22
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27676 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18
Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

ГО "Фундація Течія" подарувала військовому Євгену Сєркову шанс повернутися до мрії — викладати дітям після ампутації

Київ • УНН

 • 216 перегляди

24 лютого 2022 року для Євгена Сєркова, учителя фізкультури із Запоріжжя, почалося нове життя. Почувши вибухи, він зрозумів, що настав час діяти. Уже 26 лютого став до лав Збройних Сил України.

ГО "Фундація Течія" подарувала військовому Євгену Сєркову шанс повернутися до мрії — викладати дітям після ампутації
На фото зображений Євген до протезування

Спочатку Євген служив стрільцем, потім гранатометником, а згодом став пілотом FPV-дронів. Під час одного з бойових завдань поруч вибухнув ворожий дрон. Вибухом йому відірвало руку та тяжко пошкодило ногу. "Лівої кисті не стало, права рука — під питанням, ліва нога теж. Але я вижив. Дякую лікарям, які мене врятували", — згадує боєць.

Попри тяжке поранення, Євген не зламався. Пройшов через численні операції, довгу реабілітацію і не втратив віри в себе. "Найважливіше — не опускати руки. Я знаю випадки, коли хлопці здавались, але не можна. Треба боротися, слухати лікарів, реабілітологів, протезистів — і поступово все стає можливим", — каже він.

  Євген Сєрков після протезування  
  Євген Сєрков після протезування  

Своє відновлення Євген називає "співпрацею м’язів і мозку". Зараз він проходить реабілітацію в центрі "Сміливий крок", де навчився керувати біонічним протезом. "Це непросто, але коли мозок і тіло починають працювати разом, кожен рух — як маленька перемога", — розповідає військовий.

  Євген з протезом біля центру реабілітації  
  Євген з протезом біля центру реабілітації  

Отримати сучасний біонічний протез Євгену допомогла ГО "Фундація Течія". Саме завдяки її підтримці він тепер може самостійно виконувати повсякденні справи, тренуватися і знову відчувати впевненість.

Попри травми, Євген мріє повернутися до своєї професії — викладати фізичну культуру. "Хочу працювати з дітьми, які мають ампутації або травми. Показати їм, що все можливо. Що життя не закінчується після втрат. Це моє велике бажання — залишитися у педагогіці", — ділиться він.

Сьогодні сотні українців стикаються з ампутаціями через війну. Ідеться не лише про військових, а й про цивільних, які постраждали під час російських обстрілів мирних міст. Втрата кінцівки — це не просто фізична травма, це випробування для психіки, для віри в себе.

Саме тому так важливо, що є організації, як "Фундація Течія", які роблять усе можливе, аби повернути цих людей до життя. Це не просто допомога — це шанс знову відчути себе повносправною людиною. Хтось із поранених повертається у стрій, хтось знаходить новий сенс, змінює професію, здійснює мрію.

Історія Євгена Сєркова — ще одне підтвердження: підтримка, технології й людяність мають силу відновлювати не лише тіло, а й душу.

Лілія Подоляк

