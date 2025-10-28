ГО "Фундація Течія" подарувала військовому Євгену Сєркову шанс повернутися до мрії — викладати дітям після ампутації
Київ • УНН
24 лютого 2022 року для Євгена Сєркова, учителя фізкультури із Запоріжжя, почалося нове життя. Почувши вибухи, він зрозумів, що настав час діяти. Уже 26 лютого став до лав Збройних Сил України.
Спочатку Євген служив стрільцем, потім гранатометником, а згодом став пілотом FPV-дронів. Під час одного з бойових завдань поруч вибухнув ворожий дрон. Вибухом йому відірвало руку та тяжко пошкодило ногу. "Лівої кисті не стало, права рука — під питанням, ліва нога теж. Але я вижив. Дякую лікарям, які мене врятували", — згадує боєць.
Попри тяжке поранення, Євген не зламався. Пройшов через численні операції, довгу реабілітацію і не втратив віри в себе. "Найважливіше — не опускати руки. Я знаю випадки, коли хлопці здавались, але не можна. Треба боротися, слухати лікарів, реабілітологів, протезистів — і поступово все стає можливим", — каже він.
Своє відновлення Євген називає "співпрацею м’язів і мозку". Зараз він проходить реабілітацію в центрі "Сміливий крок", де навчився керувати біонічним протезом. "Це непросто, але коли мозок і тіло починають працювати разом, кожен рух — як маленька перемога", — розповідає військовий.
Отримати сучасний біонічний протез Євгену допомогла ГО "Фундація Течія". Саме завдяки її підтримці він тепер може самостійно виконувати повсякденні справи, тренуватися і знову відчувати впевненість.
Попри травми, Євген мріє повернутися до своєї професії — викладати фізичну культуру. "Хочу працювати з дітьми, які мають ампутації або травми. Показати їм, що все можливо. Що життя не закінчується після втрат. Це моє велике бажання — залишитися у педагогіці", — ділиться він.
Сьогодні сотні українців стикаються з ампутаціями через війну. Ідеться не лише про військових, а й про цивільних, які постраждали під час російських обстрілів мирних міст. Втрата кінцівки — це не просто фізична травма, це випробування для психіки, для віри в себе.
Саме тому так важливо, що є організації, як "Фундація Течія", які роблять усе можливе, аби повернути цих людей до життя. Це не просто допомога — це шанс знову відчути себе повносправною людиною. Хтось із поранених повертається у стрій, хтось знаходить новий сенс, змінює професію, здійснює мрію.
Історія Євгена Сєркова — ще одне підтвердження: підтримка, технології й людяність мають силу відновлювати не лише тіло, а й душу.