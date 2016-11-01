Внук убил свою бабушку во Львовской области

В Старосамбирское отделение полиции 31 октября поступило сообщение от главы одного из сел района. Мужчина рассказал, что местные жители обнаружили во дворе собственного дома тело 82-летней жительницы села с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 33-летний внук погибшей. 30 октября около 18.00 он пришел в дом к бабушке и требовал у нее деньги на водку и сигареты. Когда старушка отказала, внук ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Бутылка разбилась, а бабушка начала оказывать нападающему сопротивление, а затем бежать. Тогда внук осколком разбитой бутылки нанес ей несколько ударов в область головы и шеи. От полученных травм старушка скончалась во дворе собственного дома.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.