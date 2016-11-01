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Внук убил свою бабушку во Львовской области

Внук убил свою бабушку во Львовской области

Киев • УНН

 • 9478 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Молодой человек требовал у своей бабушки деньги на водку и сигареты, а когда та отказала, убил ее. Правоохранители задержали злоумышленника и открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Львовской области, сообщает УНН.

В Старосамбирское отделение полиции 31 октября поступило сообщение от главы одного из сел района. Мужчина рассказал, что местные жители обнаружили во дворе собственного дома тело 82-летней жительницы села с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 33-летний внук погибшей. 30 октября около 18.00 он пришел в дом к бабушке и требовал у нее деньги на водку и сигареты. Когда старушка отказала, внук ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Бутылка разбилась, а бабушка начала оказывать нападающему сопротивление, а затем бежать. Тогда внук осколком разбитой бутылки нанес ей несколько ударов в область головы и шеи. От полученных травм старушка скончалась во дворе собственного дома.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

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