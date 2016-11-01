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Онук вбив свою бабусю на Львівщині

Онук вбив свою бабусю на Львівщині

Київ • УНН

 • 9478 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Молодий чоловік вимагав у своєї бабусі гроші на горілку і цигарки, а коли та відмовила, вбив її. Правоохоронці затримали зловмисника та відкрили кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство”. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Львівської області, повідомляє УНН.

У Старосамбірське відділення поліції 31 жовтня надійшло повідомлення від голови одного з сіл району. Чоловік розповів, що місцеві мешканці виявили на подвір’ї власного будинку тіло 82-річної жительки села з ознаками насильницької смерті.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 33-річний онук загиблої. 30 жовтня близько 18.00 він прийшов у будинок до бабусі та вимагав у неї гроші на горілку та цигарки. Коли старенька відмовила, онук вдарив її скляною пляшкою по голові. Пляшка розбилась, а бабуся почала чинити нападнику опір, а потім втікати. Тоді онук уламком розбитої пляшки наніс їй кілька ударів в область голови та шиї. Від отриманих травм старенька померла на подвір’ї власного будинку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Українські Національні Новини

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