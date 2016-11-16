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Онлайн-врач не понесет ответственность перед законом за вред пациенту - Ю.Житомирский

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ни один врач, медицинский работник, который уважает себя и с достоинством представляет выбранную профессию,  не будет заочно консультировать пациента. Он-лайн консультации в медицинских целях - это риск как для пациента, так и для врача. Такое мнение в комментарии УНН высказал врач, глава секретариата межфракционного депутатского объединения содействия развитию водного транспорта Украины Юрий Житомирский.

Так, по словам Ю.Житомирского, хотя пока Интернет пространство заполонило едва ли не все ниши нашей обыденной жизни, доверять свое здоровье и назначать лечение с помощью он-лайн консультаций является неоправданным риском.

"Сегодня врач, медицинский работник должен максимально использовать то, что является новым. Без Интернета никак. Можно общаться по Интернету с врачами, с коллегами за рубежом, можно очень быстро емейлом отправить анализы пациента. Но когда пациент жалуется врачу в скайпе и показывает, например , если это врач-дерматолог, какие-то свои высыпания - это неправильно ни в коем случае. Предварительно не осмотрев пациента, не проведя пальпацию и другие исследования - невозможно поставить ни предварительный ни окончательный диагноз. Соответственно, нельзя назначить пациенту лечение ", - рассказал он.

Ю.Житомирский также отметил, что использовать он-лайн консультации в медицинских целях - это риск как для пациента, так и для врача.

"Допустим, что лечение может быть назначено виртуально. А вот будут ли реальные тюремные сроки в случае если состояние здоровья пациента ухудшится или если пациент, не дай Бог, умрет? Поэтому, я считаю, что это является верхом неправильности и я считаю , что уважающий себя врач, уважающий себя медицинский сотрудников не будет заочно консультировать пациента. Конечно же, повторяюсь, что можно использовать все, что нам дает Интернет, можно своему врачу направить отсканированные результаты анализов, можно проконсультироваться с врачом в телефонном режиме, однако делать это на постоянной основе - это не правильно и будет крайне неправильно если это бизнес ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, по мнению эксперта В.Сердюка, в Украине нет качественных первичных медицинских консультаций в связи с отсутствием материально-технической базы и ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг .

Также напомним, по словам О.Мусия, в частных больницах лучшее качество первичных консультаций врача, чем в государственных .

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