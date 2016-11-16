Онлайн-лікар не понесе відповідальність перед законом за шкоду пацієнту – Ю.Житомирський

Так, за словами Ю.Житомирського, хоч наразі Інтернет простір заполонив чи не всі ніші нашого буденного життя, довіряти своє здоров'я та призначати лікування за допомогою он-лайн консультацій є невиправданим ризиком.

"Сьогодні лікар, медичний працівник має максимально використовувати те, що є новим. Без Інтернету ніяк. Можна спілкуватися по Інтернету із лікарями, із колегами за кордоном, можна дуже швидко емейлом відправити аналізи пацієнта. Але коли пацієнт скаржиться лікарю у скайпі і показує, наприклад, якщо це лікар-дерматолог, якісь свої висипання - це не є правильним ні в якому разі. Попередньо не оглянувши пацієнта, не провівши пальпацію і інші дослідження – не можливо поставити ні попередній ні кінцевий діагноз. Відповідно, не можна призначити пацієнту лікування", - розповів він.

Ю.Житомирський також відзначив, що використовувати он-лайн консультації у медичних цілях – це є ризик як для пацієнта, так і для лікаря.

"Припустимо, що лікування може бути назначене віртуально. А от чи будуть реальні тюремні строки у разі якщо стан здоров'я пацієнта погіршиться або ж якщо пацієнт, не доведи Боже, помре? Тому, я вважаю, що це є верхом неправильності і я вважаю, що поважаючий себе лікар, поважаючий себе медичний співробітник не буде заочно консультувати пацієнта. Звичайно ж, повторююсь, що можна використовувати все, що нам дає Інтернет, можна своєму лікарю надіслати від скановані результати аналізів, можна проконсультувати із лікарем у телефонному режимі, проте робити це на постійній основі – це не є правильно і буде вкрай не правильно якщо це буде бізнес", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку експерта В.Сердюка, в Україні немає якісних первинних медичних консультацій у зв’язку із відсутністю матеріально-технічної бази та відповідальності за неналежне надання медичних послуг.

Також нагадаємо, за словами О.Мусія, у приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря, ніж у державних.