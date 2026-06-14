"Он не хронометрист, а спаситель здоровья боксеров": президент WBC Сулейман встал на защиту рефери боя Усика с Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман встал на защиту рефери поединка Александра Усика и нидерландца Рико Верховена, который остановил бой за секунду до конца 11-го раунда и отдал победу украинцу техническим нокаутом. Об этом сообщает Fight News, информирует УНН.

Детали

По словам Сулеймана, боксерский рефери является не хронометристом, а защитником здоровья бойцов.

Реальность такова, что здоровье и даже жизнь бойца находятся в руках рефери, тогда как справедливость — в руках судей. Несколько недель назад возник спор. ... Мы должны понимать, что один удар может изменить все – мы видели это много раз – и рефери поручено остановить бой на один удар раньше, а не на один удар позже. Раунд должен был закончиться! Рефери не является хронометристом, он спаситель физического здоровья соперников — объяснил президент WBC.

Контекст

24 мая украинский боксер Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верховеном в поединке в Египте. Бой завершился досрочно в конце 11 раунда.

Большинство фанатов и экспертов указывали, что Усик абсолютно проигрывал поединок, а рефери должен был продолжить бой.

Согласно боксерским запискам, бой Усик - Верховен оказался равным для двух судей из трех. Оливер Паломе и Фабиан Гуггенхайм в момент остановки боя указали в своих записках счет 95:95. А вот Паскуале Прокопио отдал минимальное преимущество нидерландцу (95:94).

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