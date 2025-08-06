"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником

Дональд Трамп считает вице-президента США Джей Ди Вэнса своим преемником. Он также видит Марко Рубио на руководящих должностях в Белом доме.

Глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что видит своим преемником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает УНН. Детали Во время общения с журналистами Трамп прокомментировал возможность выдвижения Джей Ди Вэнса как политического наследника движения Make America Great Again (MAGA). Рано об этом говорить, но, бесспорно, он делает отличную работу и, вероятно, на данный момент является фаворитом - отметил президент США. В то же время он отметил, что также видит главу Госдепа США Марко Рубио на руководящих должностях в Белом доме. "Я думаю, что Марко также является человеком, который, возможно, в какой-то форме объединится с Джей Ди. Я также считаю, что у нас есть невероятные люди, некоторые из них находятся прямо здесь", - сказал Трамп. Напомним В мае сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший намекнул, что может попытаться стать преемником своего отца и баллотироваться на пост президента США. Джей Ди Венс рассказал, каким европейским лидером восхищается и почему