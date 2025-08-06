"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 48511 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 111390 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 71877 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 137757 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 61943 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 47567 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 41812 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 124833 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135224 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 81062 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
77%
752мм
Популярные новости
Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны5 августа, 14:30 • 85602 просмотра
путину солгали о "падении фронта в Украине через 2-3 месяца": кто обманул диктатора5 августа, 15:19 • 3660 просмотра
Стала известна причина смерти легендарного Оззи Осборна5 августа, 16:03 • 5964 просмотра
В Одесской области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов: ему грозит пожизненное заключение5 августа, 17:03 • 11006 просмотра
рф может ввести ограниченное перемирие в воздухе с Украиной в качестве жеста в сторону Трампа - СМИ5 августа, 17:21 • 4072 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 48510 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 111389 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 122505 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 137756 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 124833 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Харьков
Италия
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 70140 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 91136 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 82332 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 85220 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 386005 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гаубица M777
Financial Times
Ми-8
Нью-Йорк Таймс

"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Дональд Трамп считает вице-президента США Джей Ди Вэнса своим преемником. Он также видит Марко Рубио на руководящих должностях в Белом доме.

"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником

Глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что видит своим преемником вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время общения с журналистами Трамп прокомментировал возможность выдвижения Джей Ди Вэнса как политического наследника движения Make America Great Again (MAGA).

Рано об этом говорить, но, бесспорно, он делает отличную работу и, вероятно, на данный момент является фаворитом

- отметил президент США.

В то же время он отметил, что также видит главу Госдепа США Марко Рубио на руководящих должностях в Белом доме.

"Я думаю, что Марко также является человеком, который, возможно, в какой-то форме объединится с Джей Ди. Я также считаю, что у нас есть невероятные люди, некоторые из них находятся прямо здесь", - сказал Трамп.

Напомним

В мае сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший намекнул, что может попытаться стать преемником своего отца и баллотироваться на пост президента США.

Джей Ди Венс рассказал, каким европейским лидером восхищается и почему15.04.25, 17:15 • 14757 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты