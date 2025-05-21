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"Можливо, одного дня": Трамп-молодший сказав, що не виключає спробу балотуватися у президенти США

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Дональд Трамп-молодший натякнув, що може спробувати стати наступником свого батька і балотуватися на посаду президента США. Про це він повідомив на Катарському економічному форумі.

"Можливо, одного дня": Трамп-молодший сказав, що не виключає спробу балотуватися у президенти США

Син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший натякнув, що може спробувати стати наступником свого батька і балотуватися на посаду президента США. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, коли Трампа-молодшого запитали на Катарському економічному форумі, чи розглядатиме він можливість балотуватися на посаду президента, син чинного лідера США відповів: "Я не знаю, можливо, одного дня".

Деталі

Трамп-молодший більшу частину своєї професійної кар'єри пропрацював у Trump Organization, яка спеціалізується на розвитку елітної нерухомості, і є палким захисником економічної політики свого батька. З моменту повернення Трампа до Овального кабінету, Трамп-молодший став одним із найвідоміших членів родини. І хоч він не має офіційної ролі в Білому домі та рідко говорив про свої політичні амбіції, він був невід'ємною частиною передвиборчої кампанії, часто з'являючись на телебаченні та виголошуючи промову в прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії. Також він лобіював кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

Додамо

Трамп відвідав Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ минулого тижня та оголосив про інвестиції на сотні мільярдів доларів між ними та американськими компаніями. В Досі Трамп-молодший зі сцени розкритикував бізнес-середовище в Європі, порівнюючи його з країнами Перської затоки, зокрема Катаром, Саудівською Аравією та Об'єднанимим Арабськими Еміратами.

"Якщо порівняти це з тим, що, можливо, відбувається у Західній Європі, то це місце, де є раціональні інвестиції. Люди наполегливо працюють. Ви не маєте справу з таким гнітючим регуляторним кліматом", – сказав Трамп-молодший.

Трампа-молодшого розкритикували за "огидний" пост про рак Байдена19.05.25, 11:57 • 3288 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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