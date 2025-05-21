"Можливо, одного дня": Трамп-молодший сказав, що не виключає спробу балотуватися у президенти США

Син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший натякнув, що може спробувати стати наступником свого батька і балотуватися на посаду президента США. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, коли Трампа-молодшого запитали на Катарському економічному форумі, чи розглядатиме він можливість балотуватися на посаду президента, син чинного лідера США відповів: "Я не знаю, можливо, одного дня".

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Трамп-молодший більшу частину своєї професійної кар'єри пропрацював у Trump Organization, яка спеціалізується на розвитку елітної нерухомості, і є палким захисником економічної політики свого батька. З моменту повернення Трампа до Овального кабінету, Трамп-молодший став одним із найвідоміших членів родини. І хоч він не має офіційної ролі в Білому домі та рідко говорив про свої політичні амбіції, він був невід'ємною частиною передвиборчої кампанії, часто з'являючись на телебаченні та виголошуючи промову в прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії. Також він лобіював кандидатуру Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента.

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Трамп відвідав Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ минулого тижня та оголосив про інвестиції на сотні мільярдів доларів між ними та американськими компаніями. В Досі Трамп-молодший зі сцени розкритикував бізнес-середовище в Європі, порівнюючи його з країнами Перської затоки, зокрема Катаром, Саудівською Аравією та Об'єднанимим Арабськими Еміратами.

"Якщо порівняти це з тим, що, можливо, відбувається у Західній Європі, то це місце, де є раціональні інвестиції. Люди наполегливо працюють. Ви не маєте справу з таким гнітючим регуляторним кліматом", – сказав Трамп-молодший.

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