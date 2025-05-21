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"Возможно, однажды": Трамп-младший сказал, что не исключает попытку баллотироваться в президенты США

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Дональд Трамп-младший намекнул, что может попытаться стать преемником своего отца и баллотироваться на должность президента США. Об этом он сообщил на Катарском экономическом форуме.

"Возможно, однажды": Трамп-младший сказал, что не исключает попытку баллотироваться в президенты США

Сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший намекнул, что может попытаться стать преемником своего отца и баллотироваться на пост президента США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, когда Трампа-младшего спросили на Катарском экономическом форуме, будет ли он рассматривать возможность баллотироваться на пост президента, сын действующего лидера США ответил: "Я не знаю, может быть, однажды".

Детали

Трамп-младший большую часть своей профессиональной карьеры проработал в Trump Organization, которая специализируется на развитии элитной недвижимости, и является ярым защитником экономической политики своего отца. С момента возвращения Трампа в Овальный кабинет, Трамп-младший стал одним из самых известных членов семьи. И хотя он не имеет официальной роли в Белом доме и редко говорил о своих политических амбициях, он был неотъемлемой частью предвыборной кампании, часто появляясь на телевидении и произнося речь в прайм-тайм на съезде Республиканской партии. Также он лоббировал кандидатуру Джей Ди Венса на должность вице-президента.

Добавим

Трамп посетил Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ на прошлой неделе и объявил об инвестициях на сотни миллиардов долларов между ними и американскими компаниями. В Дохе Трамп-младший со сцены раскритиковал бизнес-среду в Европе, сравнивая ее со странами Персидского залива, в частности Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Если сравнить это с тем, что, возможно, происходит в Западной Европе, то это место, где есть рациональные инвестиции. Люди упорно работают. Вы не имеете дело с таким гнетущим регуляторным климатом", – сказал Трамп-младший.

Трампа-младшего раскритиковали за "отвратительный" пост о раке Байдена19.05.25, 11:57 • 3281 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

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